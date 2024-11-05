"لقد حذرني الأطباء بالفعل!" ... نيمار يُقلل من القلق حول إصابته خلال مباراة الهلال والاستقلال

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس

قلل البرازيلي نيمار من حجم القلق حول الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أمس بين الهلال والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك خلال منشور نشره عبر إنستجرام.

ودخل نجم باريس سان جيرمان السابق أرض الملعب بديلًا عند الدقيقة الـ58 من المباراة الآسيوية قبل أن يخرج في الدقيقة الـ86 بسبب تلك الإصابة العضلية، والتي أتت عقب تعافيه من قطع في الرباط الصليبي تعرض له في أكتوبر من العام الماضي.

المدرب جورج جيسوس كان قد توقع غياب نيمار لمدة أسبوعين، معترفًا أن اللاعب كان يجب أن يتدرج في قوة الأداء داخل الملعب بعد ذلك الغياب الطويل، وقد أكد صاحب القميص رقم 10 ذلك الأمر بكلماته الأولى عقب الإصابة، مطمئنًا الجمهور بأن الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

instagram/neymarjr

اللاعب أوضح خلال إنستجرام أنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة قوة الإصابة، مضيفًا "آمل ألا تكون خطيرة، التعرض لمثل تلك الإصابات طبيعي بعد الغياب لمدة عام، لقد حذرني الأطباء بالفعل من ذلك، لذا علي أن أكون حذرًا وألعب المزيد من الدقائق".

يُشار إلى أن صاحب الـ32 عامًا لا يحق له اللعب مع الهلال سوى في دوري أبطال آسيا النخبة، حيث لم يُسجل في القائمة المحلية للزعيم ومن المرجح أن يُضاف لها في يناير القادم.