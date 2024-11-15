تجاهلوا نيمار .. غضب برازيلي بسبب ظهور ميتروفيتش على "البوستر" الرسمي لمونديال الأندية 2025

نيمار ورودري لم يظهرا على البوستر!

سيطرة حالة من الغضب على الجماهير البرازيلية، بسبب تجاهل كأس العالم للأندية 2025 النجم نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، في البوستر الرسمي الذي نشره.

وقام كأس العالم للأندية بنشر البوستر الرسمي للبطولة، والذي يشهد تواجد أبرز نجم من كل فريق، من المشاركين في مونديال الأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة الصيف القادم.

وعلق موقع "UOL" البرازيلي على البوستر قائلًا: "الهلال لم يمثله النجم نيمار، والذي يظهر في الصورة هو المهاجم أليكساندر ميتروفيتش هداف الفريق الموسم الحالي، والذي سجل 19 هدفًا في 18 مباراة".

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وأضاف الموقع أن لاعب الوسط الإسباني رودري الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية مؤخرًا، لم يظهر في البوستر أيضًا، بل تم اختيار النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بدلًا منه.

وتواجد في البوستر أيضًا ليونيل ميسي ممثلًا لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وفينيسيوس جونيور لريال مدريد وإيدنسون كافاني لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بالإضافة إلى نجوم آخرين.