نيكو ويليامز يحسم الجدل ويرد على أنباء انضمامه إلى برشلونة

موهبة إسبانيا يوضح موقفة من الانضمام إلى برشلونة...

رد نيكو ويليامز، لاعب المنتخب الإسباني، وفريق أتلتيك بيلباو، عن انباء انضمامه إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي، لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة يورو 2024.

وقال ويليامز في تصريحات لإذاعة "راديو ناسيونال": "لقد قلت ذلك من قبل أتلتيك بيلباو، هو بيتي لقد جددت عقدي مع الفريق مؤخرًا، وأنا سعيد للغاية بالتواجد داخل صفوف الفريق".

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وتابع: "من الصعب التعامل مع تلك الشائعات، فالجميع يسأل باستمرار عما سأفعله بمستقبلي، وأنا مجرد فتى يبلغ من العمر 21 عامًا، أريد الاستمتاع ولعب كرة القدم فقط".

ويقدم اللاعب الشاب مستويات مميزة مع اللاروخا، في بطولة اليورو، وساهم في وصول منتخب إسبانيا إلى دور الـ 16، بعدما جمع تسع نقاط في دور المجموعات، ليضرب موعدًا أمام جورجيا في ثمن النهائي.