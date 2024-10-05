نيكو ويليامز يراوغ في الرد عن مستقبله: أنا ويامال مثل الكلب والقطة ومبابي هو قدوتي!

يشعر بالفخر بعد دخوله قائمة ترشيحات الكرة الذهبية

رفض نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو التعليق على إمكانية الاستمرار مع النادي الباسكي لفترة أطول بعد نهاية هذا الموسم، مشددًا على سعادته بقرار البقاء مع الفريق، والذي اتخذه في الصيف.

ويليامز ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد تألقه الملفت للأنظار مع بيلباو، ومساهمته في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024، ولكنه قرر الاستمرار لموسم آخر، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره وأنباء عن دخول ريال مدريد في السباق.

وقال الجناح الشاب في تصريحات مع صحيفة "آس" الإسبانية:"أنا سعيد في بيلباو، لقد قررت البقاء هنا، إنه أمر لا يصدق أن نرى ما تم فعله في مباراة الدوري الأوروبي ضد ألكمار".

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وقال عن علاقته بلامين يامال:"نحن نتوافق بشكل جيد للغاية، أنا ويامال مثل الكلب والقطة، نحن إخوة صغار، أتمنى له كل التوفيق في مسيرته، أشعر بسعادة أكبر في المنتخب الوطني عندما أراه هناك".

ترشيحه للكرة الذهبية:"رؤية نفسي ضمن القائمة هو أعظم نجاح حققته في مسيرتي المهنية، وأنا فخور وسعيد للغاية بهذا الترشيح، أحاول مواصلة التطور كلاعب لفعل أشياء عظيمة في كرة القدم وهذا طموحي".

اعتباره لكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي كقدوة له:"هما لاعبان رائعان وأضعهما في هذه المكانة العالية، يتمتعان بمهارات فريدة ومراوغات لا تصدق، وفي كثير من الأحيان أحاول تقليد ما يقومان به في أسلوب لعبي، من الجيد دائمًا أن أتعلم من الأفضل".

وفي نهاية حديثه تطرق ويليامز إلى الأزمات التي واجهها الدوري الإسباني مثل العنصرية، وما حدث من هجوم على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الديربي الأخير، مشيرًا إلى أنه على المشجعين القدوم للمدرجات لمؤازرة فريقهم فقط.