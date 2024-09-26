"أقل مهارة وأكثر ذكاءً".. نيكو ويليامز يروض ذئاب روما في نصف ساعة فقط

نيكو ويليامز أنقذ أتلتيك بيلباو من السقوط أمام روما..

"نصف ساعة أمام روما كافية لتظهر لك لماذا كان يريده العملاق الكتالوني برشلونة"؛ الحديث هُنا عن النجم الدولي الشاب نيكو ويليامز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو الإسباني.

الإسباني أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو، رفض المغامرة بويليامز، وفضل إجلاسه على "دكة البدلاء"، في بداية المباراة أمام روما، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025.

نيكو كان يُعاني من الإصابة، وكان من المشكوك لحاقه بهذه المواجهة من الأساس؛ قبل أن ينزل بديلًا في الدقيقة 60، عندما كان بيلباو متأخرًا بهدف مقابل لا شيء.

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وبنزول نيكو إلى أرضية الملعب.. أصبح بيلباو الطرف الأخطر في المباراة، حتى نجح الفريق في إدراك هدف التعادل (1-1) بواسطة أيتور باريديس؛ ليخرج بنقطة مهمة للغاية، من "الأولمبيكو".

ذكاء ويليامز يحطم دفاعات ذئاب روما

منذ تألقه في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، على الجناح الأيسر؛ وأصبحت جميع الأندية والمنتخبات التي تواجه أتلتيك بيلباو وإسبانيا، تضع خطة محكمة في هذه الجهة، للتصدي إلى نيكو ويليامز.

هذا ما حدث من نادي روما الإيطالي، فور نزول اللاعب الشاب إلى أرضية الملعب، في الدقيقة 60 من عمر المباراة؛ حيث كان يذهب ثنائي دفاعي للناحية اليسرى لهجوم أتلتيك بيلباو، لإغلاق المساحات على ويليامز.

هُنا.. وجدنا ويليامز البالغ من العمر 22 سنة، يدخل أكثر إلى العمق؛ حيث تحوّل إلى صانع ألعاب أحيانًا، وكوسط متأخر أو جناح أيمن ثان، في أحيانٍ أخرى.

وفي بعض الأحيان.. كان يعود نيكو ويليامز إلى مركزه الأصلي في الجناح الأيسر؛ حيث شتتت هذه التحركات، دفاعات نادي روما، التي لم تستطع التعامل مع اللاعب، إلا من خلال التدخلات الخشنة.

ومن إحدى هذه التدخلات الخشنة على اللاعب، حصل نادي أتلتيك بيلباو على "ركلة حرة"؛ جاء منها هدف التعادل في الدقيقة 85، عن طريق أيتور باريديس. (شاهد ملخص المباراة)

وأثبتت مباراة روما، نضجًا تكتيكيًا كبيرًا لنيكو ويليامز؛ حيث لم يقدم المهارات الفنية المعروفة عنه، ولكنه كان أكثر ذكاءً في التحركات داخل أرضية الملعب.