"لا يصنع أفلامًا" .. مدافع أتلتيك بيلباو يكشف سر هدوء نيكو ويليامز رغم الجدل حوله!

نيكو ويليامز كان هدفًا لبرشلونة وتألق بشكل لافت في يورو 2024

كشف داني فيفان مدافع أتلتيك بيلباو، عن سر هدوء زميله نيكو ويليامز، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسيلعب أتلتيك بيلباو ضد برشلونة مساء السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث من المنتظر أن يلعب فيفان بصفة أساسية، بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وقال فيفان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: "متحمس جدًا للبدء أساسيًا، عندما تحقق الانتصار تُريد الاستمرار والفوز والمنافسة بالمستوى الذي كنت فيه، وأشعر بأنني بحالة جيدة".

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وتابع: "نعلم مدى صعوبة المباراة، ولكننا لا نفكر في جماهير المنافس، ويبدو أن برشلونة يُعاني من مشاكل دائمًا خارج نطاق كرة القدم، ولكن عندما تبدأ المباراة يبدو أنهم لا يُعانون من تلك المشاكل".

وعن زميله نيكو ويليامز قال فيفان: "لقد رأيته هادئًا دائمًا، فهي أكبر ميزة له، بجانب أن لديه علاقة وثيقة جيدة جدًا مع أخيه، ويمكنه الاعتماد علينا".

وأضاف: "لقد كان هناك مسلسل تلفزيوني عنه في الصيف (يقصد مفاوضات برشلونة لضمه)، ولكنه كان هادئًا وقدماه على الأرض، ولا يصنع أفلامًا من أي نوع، ويستمتع بالمكان الذي يكون فيه أفضل وهو أفضل مكان".