"أخبار قديمة" .. رد قاطع من فالفيردي عن صفقة نيكو ويليامز وبرشلونة!

المدرب الباسكي يقطع الشك باليقين

خرج إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو للحديث مرة أخرى عن انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة، وسط كل المؤشرات الحالية حول انهيار الصفقة.

ويليامز كان الهدف الرئيسي لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، جنبًا إلى جنب مع داني أولمو الذي انضم بالفعل للنادي الكتالوني، ولكن المعطيات الحالية تؤكد أنه سيبقى مع بيلباو لموسم آخر.

وقبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبيلباو، غدًا، السبت، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، كان من الطبيعي أن يتم سؤال فالفيردي عن الأمر، وجاء رده في المؤتمر الصحفي للقاء:"يا رجل، هذه أخبار قديمة جدًا".

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وأضاف:"نيكو عاد مرة أخرى إلى الفريق بشكل طبيعي ويلعب معنا وحصل مؤخرًا على الرقم 10".

ويأتي حديث فالفيردي في إشارة إلى انهيار الصفقة، بعد تصريحات ديكو المدير الرياضي لبرشلونة خلال هذا الأسبوع، والتي أكد خلالها أنه أراد التعاقد مع الجناح الشاب، ولكن الأخير لا يريد الانضمام للنادي الكتالوني في الوقت الحالي.

يذكر أن برشلونة ارتبط بالعديد من الأجنحة بعد أنباء صفقة ويليامز، وأبرزهم على الإطلاق فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ ورافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي.