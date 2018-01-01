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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش: روبن سيغيب حتى نهاية 2018

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نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد غياب لاعبه آرين روبن حتى نهاية العام الجاري بسبب الإصابة.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن إصابة لاعبه الهولندي آرين روبن جناح الفريق وغيابه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق البافاري المقبل أمام فريق هانوفر ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الألماني.

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وقال كوفاتش في المؤتمر: "سنمنح آرين روبن الراحة التي يحتاجها، لا يوجد داعي للمخاطرة به والتسبب في إصابته بإصابة كبيرة".

وأكمل عن حالة ماتس هوملز ووضعه من المشاركة فقال: "أنا أعرف ماتس جيدًا وأدرك ما الذي يستطيع تقديمه، وأعلم أنني أستطيع الاعتماد عليه".

وكان آرين روبن قد أعلن أنه لن يتواجد بعد نهاية الموسم الجاري مع بايرن ميونخ من جديد، حيث ينتهي تعاقده ولن يتم تجديده مرة أخرى.

ويلعب النجم الهولندي لصالح الفريق البافاري منذ عام 2009 عندما جاء من صفوف فريق ريال مدريد وكان أحد أسباب تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في 2013.

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جدير بالذكر أن فريق بي اس في آيندهوفن الهولندي قد يكون الوجهة المقبلة لنجم بايرن ميونخ الحالي، بعد أن أكد رئيس النادي على وجود مفاوضات مع روبن.

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