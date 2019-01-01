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نيكول: لوفرين أسوأ مدافع وليفربول يحتاج دي ليخت

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ستيف نيكول يتحدث عن لوفرين ودي ليخت بالنسبة لليفربول

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال ستيف نيكول نجم ليفربول السابق إن ديان لوفرين هو أسوأ مدافع يتم تقييمه بـ 25 مليون يورو في الوقت الحالي، من حيث جودته كلاعب.

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وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن عزم ميلان التعاقد مع المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين مقابل 25 مليون يورو خلال الميركاتو الحالي.

وحول ذلك، قال نيكول إن هذا الرقم يبدو غريبًا بالنسبة لديان لوفرين، مؤكدًا أنه ليس المدافع الذي يستحق اللعب لفريق كبير مثل ليفربول.

وأضاف: "ليفربول يحتاج إلى مدافع آخر يلعب بجوار فيرجيل فان دايك، وذلك لأنه ينافس على جميع الجوانب وسوف يفعل ذلك في الموسم المقبل أيضًا"

وتابع: "بالنسبة لي ماتياس دي ليخت خيار مميز، ليفربول يحتاجه وهو يحتاج إلى خطوة للأمام في مسيرته سيجدها في حال انتقل إلى ليفربول"

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يذكر أن ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، كما حقق المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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