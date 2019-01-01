نيكولاس بيبي يحبط نابولي بطلبات شخصية كبيرة

اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي يطالب نابولي الإيطالي براتب شخصي كبير يصعب من صفقة انتقاله هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن تعقيدات كبيرة قد شهدتها مفاوضات صفقة ضم نادي نابولي لنيكولاس بيبي من صفوف ليل الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب وممثليه قد طلبوا مبلغ مالي كبير للغاية كراتب سنوي له.

وذكرت الشبكة أن نادي نابولي غير مستعد لتقديم هذا المبلغ بشكل سنوي للاعب واحد فقط في الفريق نظرًا لمدى ضخامته بالنسبة لباقي الرواتب.

ويعد عرض نابولي هو المفضل من قبل نادي ليل في الوقت الحالي، حيث أن الفريق هو الأقرب من حيث القيمة المادية لما يطلبه النادي الفرنس

ويسعى فريق ليل للحصول على مبلغ مالي يقارب الـ ٨٠ مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب الإيفواري الشاب، في ظل اهتمام أندية كبيرة مثل نابولي ومانشستر يونايتد به.

جدير بالذكر أن بيبي كان قد شارك في ٤١ مباراة في الموسم الماضي مع فريق ليل بكل البطولات سجل خلالهم ٢٣ هدفًا وصنع ١٢.