نيفيل ينتقد مانشستر يونايتد بسبب جرينوود: التحقيقات كانت مريعة وينقصهم الحزم!

أسطورة الشياطين الحمر يتحدث!

أكد جاري نيفيل أن التحقيقات التي تخص قضية اللاعب ميسون جرينوود واتهامه بالاعتداء الجسدي والجنسي على صديقته السابقة والتي أجريت في مانشستر يونايتد كانت مريعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها نيفيل أن سير التحقيقات كان مريعًا وكان يجب أن يكون أسرع.

وقال نيفيل: "نحن بحاجة إلى إدارة حازمة وقوية، لقد اتخذوا القرار الصحيح بكل تأكيد لكن الأمر كان واضحًا منذ بداية كل شيء".

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وأضاف: "بالنسبة لي ولأي شخص شاهد الأدلة التي خرجت للعلن كان واضحًا أن جرينوود لن يلعب لمانشستر يونايتد من جديد، لكن سير التحقيقات كان مريعًا".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن أن جرينوود لن يظهر بقميصهم بعد اليوم، بالرغم من تبرئته بشكل رسمي من كافة التهم التي تم توجيهها له.