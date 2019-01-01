نيفيل يُبدي رأيه في شائعات تملك السعودية لمانشستر يونايتد

ويدافع عن الملاك الحاليين..

تحدث جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، عن الشائعات الرائجة عن احتمالية شراء الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، لفريق ملعب الأولد ترافورد في الفترة المقبلة، مُعتبرًا أنه لا يعرف ما هو الصواب للمانيو حاليًا، ومؤكدًا على دعمه لعائلة الجليزرز.

وكانت شائعات قد تحدثت عن عزم الأمير محمد بن سلمان شراء اليونايتد، مع بعض الأقاويل حول اجتماعًا قد دار بين المسؤولين السعوديين وبعض من عائلة الجيلزرز، ولكن من غير المعروف إذا ما تم الوصول إلى اتفاق حول الأمر أم لا.

جمهور مانشستر يونايتد في مختلف أرجاء العالم لم يخفِ غضبه من عائلة الجليزرز بعد تراجع المانيو عقب اعتزال السير أليكس فيرجسون، ويرى البعض ضرورة الخلاص منهم، والأهم أن المستثمرين السعوديين في نظر الجماهير هم طوق النجاة من الحالة السيئة التي يعيشها البطل الإنجليزي.

لكن نيفيل طالب بتوخي الحظر في حالة أن اتُخذِت هذه الخطوة، حيث قال "ما هو البديل لعائلة الجليزرز؟ سيذهب النادي إما لأسرة روسية أو أسرة صينية أو أسرة آسيوية أو أسرة سعودية، إذ تمت عملية البيع بـ3 مليار جنيه استرليني فستذهب إلى أناس يمتلكون 15-20 مليار بالفعل.".

"ما الذي سيكون عليه الحال عندها؟ أقول لك أن الناس سيتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان في الدول التي ذكرتها، هذا هو الحال هنا حيث لا يوجد شيئًا مثاليًا."

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"ثق بي، أنا أعرف الجليزرز جيدًا، وقد قابلتهم أربع أو خمس مرات في حياتي، مهما قال جاري نيفيل فلن يصنعوا إلا ما يريدونه. لن يبيعوا النادي إلا إذا أرادوا ذلك حقًا، تجربتهم كبيرة وقد مروا بمراحل مثل هذه من قبل."

"إذا خرج جاري نيفيل غدًا وقال على الجليزرز ترك مانشستر، فلن يكترثوا بالأمر، فقط سيقولون ها هو واحد آخر يهاجمنا."

كما تابع حديثه عن العائلة الأمريكية المالكة "إن أكبر مشكلة لي مع الجلازيرز في السبع سنوات الأخيرة أن الوضع أقرب ما يكون إلى ما كان الحال عليه في الفترة بين 2004-2006، حيث آرسين فينجر مع أرسنال وجوزيه مورينيو مع تشيلسي، كان هناك تحديًا حقيقًا أمام الملاك، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.".

"في الفترة بين 2006 وحتى 2012 وصلنا ثلاث مرات إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وفزنا بالعديد من البطولات وأصبح الجو هادئًا داخل النادي، ولكن منذ 2014 وقد دخلنا مرحلة واضحة من عدم النجاح وقد بدأت الأمور في التراكم. إن فكرة الصراخ والقول أن الجليزرز ليسوا مالكين جيدين لمانشستر يونايتد، لن تصل بنا إلى أي حل."

مانشستر سيتي، العدو اللدود لليونايتد، مملوك بالفعل الآن لمجموعة إماراتية قد أحدثت ثورة كبيرة فيه وجعلته بطلًا لإنجلترا ومن كبار القوم في قارة أوروبا، ولكن رغم ذلك، لا يزال نيفيل غير مطمئن إلى تكرار التجربة مع ناديه السابق، ويرى أن الإعلام لن يهدأ في كل الأحوال.

"لا يعتقد بعض الناس أن الشيخ منصور - مالك السيتي - مالكًا جيدًا لفريق كرة قدم بسبب قضايا حقوق الإنسان في أبو ظبي، في الوقت نفسه يعتقد البعض الآخر أنه المالك الأكثر روعة لما أحدثه في فريقه في السنوات الماضية، لقد استثمر في مانشستر والملعب والفريق."

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"أستطيع أن أرى الأمر من الجانبين، ولكن ما يمكنني حقًا التحدث عنه هو التأثير الهائل الذي صنعه في هذا الجانب من المدينة."

يذكر أن مانشستر يونايتد يقبع حاليًا في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وقد عانى الفريق من بداية مترنحة جعلت الشائعات تسير عن إمكانية إقالة المدرب أولي جونار سولشاير، غير أن الأمور في الشهر الأخير بدأت في التحسن، وحقق الفريق ستة انتصارات من آخر 7 مباريات له في مختلف البطولات.