نيفيل مدافعًا عن قطر: كيف ينتهكون حقوق العمال والمنظمات على رأسهم لعشر سنوات

جاري نيفيل يدافع عن قطر بشكل قوي بعد الانتقادات التي وجهت إلى الدولة التي ستستضيف كأس العالم 2022 بعد أسابيع قليلة.

دافع جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد عن قراره بالعمل في شبكة "beIN Sports" القطرية خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث أكد أن الدولة الخليجية تتعرض لمعاملة غير عادلة.

قطر تعرضت لانتقادات أوروبية شديدة مؤخرًا أثناء التحضير لبطولة كأس العالم 2022، خاصة بسبب حقوق العمال، وهي الادعاءات التي نفتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المنظمة للمونديال بشكل متواصل.

نيفيل يرى أن هناك دولًا أخرى لديها سجل أسوأ في حقوق الإنسان من قطر، وأنها تحظى بمعاملة أفضل من البلد الذي يستضيف كأس العالم 2022.

وقال نيفيل مدافعًا عن قطر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "على مدار العشر سنوات الماضية، فإن منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية كانتا تراقبان قطر بشكل مستمر".

وأضاف: "الحكومة البريطانية تتعاون بشكل مستمر مع دول الشرق الأوسط منذ عشرات السنين في العديد من المجالات".

وتابع: "إما أن نقرر التعاون مع هذه البلدان، ونحاول التغيير من خلال كرة القدم، وهو ما أعتقد أنه يجب علينا دائمًا القيام به، أو نقول إننا لن نسمح لهم أبدًا بممارسة الرياضة، ولن نسمح لهم أبدًا بالتنافس ضدنا، لأنهم لا يملكون حقوقًا تقدمية كما ينبغي".

وأردف: "هذه حقيقتي، لا يوجد أحد يريد أن يحصل العمال على حقوقهم أكثر مني، لا يوجد من يريد حصول المرأة على حقوقها والمساواة أكثر مني، أنا مؤمن تمامًا بهذا".

واختتم نيفيل تصريحاته مؤكدًا على أنه لن يخجل أبدًا من تسليط الضوء على أي مشكلة تقع خلال كأس العالم 2022 أثناء تحليل البطولة عبر قنوات "beIN Sports" وأنه سيقوم بذلك بالتأكيد إذا ما حدثت أي أزمة تتعلق بحقوق الإنسان.