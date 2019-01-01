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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

نيس يُعاقب لاعب ميلان المُحتمل بسبب مباراة أنجييه

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قرر نادي نيس الفرنسي توقيع عقوبة على اللاعب الشاب، آلان سان ماكسيمان، بسبب غياب عن مواجهة أنجييه في الدوري الفرنسي، بدون أذن.

وغاب اللاعب البالغ 21 عامًا، الذي أصبح من دعائم نيس في الموسم الجاري عقب انضمامه من صفوف موناكو الصيف قبل الماضي مقابل 10 مليون يورو.

وأصبح اللاعب هدفًا لأندية ميلان وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، بعدما سجل 8 أهداف بالدوري الفرنسي.

وغاب اللاعب بعد إدعائه المرض في المعدة، ليفوت الرحلة للمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة.

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وأصدر النادي بياناً رسمياً بعقوبة اللاعب دون الإفصاح عنها، بعدما خضع لكشف طبي من طبيب الفريق للتأكد من صحة مرضه.

كما أكد البيان قبول الفرنسي الشاب العقوبة وبدء تركيزه في مشوار الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان ميلان الإيطالي من أبرز المهتمين للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم جبهة الجناح الأيسر، لكنه فشل في تأمين الحصول على خدماته.

 

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