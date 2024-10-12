في كمين مسلح .. قتل 3 أشخاص قبل مواجهة نيجيريا وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

واقعة مؤسفة حدثت قبل مواجهة نيجيريا وليبيا

وجه الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعازيه إلى أسر 3 ضحايا لقوا حتفهم في كمين مسلح تم تنفيذه في طريق إيهيالا أورلو أنامبرا يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تم احتجازهم قبل تغطيتهم الإخبارية لمباراة نيجيريا وليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأشار الاتحاد النيجيري في بيانه الرسمي، إلى أن المعلومات التي أتيحت بشأن الواقعة، كشفت أن بعض قاطعي الطرق قاموا بإيقاف حافلة قناة سوبر سبورت الشهيرة، وتم احتجازها مما أدى إلى قتل أحد المصورين وضابط شرطة وسائق الحافلة.

وقال موسى إبراهيم جوساو رئيس الاتحاد النيجيري في البيان: "لقد فزنا بمباراتنا ضد ليبيا، وحصلنا على 3 نقاط، ولكن حقيقة حقيقة فقدان 3 أرواح خلقت موقفًا لم نتمكن فيه من الاحتفال بشكل صحيح، ويؤلمني بشدة حتى التفكير في الحادث المؤسف".

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وكان يتواجد في الحافلة 14 شخصًا أثناء الهجوم، وتم إنقاذ 8 بينما تمكن 2 آخران من الفرار، فيما قتل 3 أشخاص، ومازال هناك شخص واحد مفقودًا.

يُذكر أن منتخب نيجيريا حقق الفوز على ليبيا بهدف دون رد جاء في الوقت القاتل، بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، التي أقيمت مساء الجمعة.