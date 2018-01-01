نيجريدو: فقدت الذاكرة لبعض الوقت بسبب تدخل لاعب الجزيرة

إصابة قوية تعرض لها مهاجم النصر الإماراتي في مواجهة الجزيرة خلال مباريات دوري الخليج العربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار المهاجم الإسباني نيجريدو، لاعب النصر الإماراتي، أنه تعرض إلى فقدان الذاكرة لبعض الوقت، نتيجة تدخل عنيف في مباراة فريقه أمام الجزيرة.

وخسر النصر بثلاثة اهداف مقابل هدف من الجزيرة، في إطار مباريات الجولة الـ 13 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتدخل خليفة مبارك على نيجريدو في الدقيقة 37، ليحصل الأول على بطاقة حمراء ويغادر المهاجم الإسباني ملعب المباراة متجهاً إلى المستشفى.

وقال نيجريدو في تصريحات تلفزيونية: "لم أتذكر أي شيء بمجرد دخولي عربة الإسعاف، ولكن الآن أنا في حال أفضل".

وواصل: "هذه أول مرة لي لا أتذكر أي شيء عقب التدخل، كل ما كنت أذكره هو التدخل ثم البطاقة الحمراء والآن أنا بخير سأذهب للمنزل وأستريح".

الجدير بالذكر ان النصر يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوحدة صاحب المركز الخامس.