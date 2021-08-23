نيتو يزعج برشلونة ويجدد طلبه بالرحيل

نيتو لا يريد أن يستمر على دكة البدلاء!

ذكر تقرير صحفي أن هناك مؤشرات قوية لدخول برشلونة في أزمة جديد قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويحمل عنوان تلك الأزمة حارس مرمى برشلونة الثاني، البرازيلي نيتو الذي مازال مصممًا على الخروج من النادي هذا الصيف.

ما هي آخر الأنباء بخصوص نيتو؟

فحسب ما ورد عن إذاعة “RAC1” الكتالونية فإن نيتو لايزال يزعج إدارة برشلونة بإصراره الشديد على الرحيل من قلعة "كامب نو" قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وأكدت أن طلب نيتو بالرحيل جاء بسبب أنه لا يريد أن يمضى معظم الموسم على دكة البدلاء.

كيف هو وضع نيتو في برشلونة؟

شارك نيتو في الأسابيع القليلة الماضية مع برشلونة أساسيًا في ظل غياب الحارس، مارك أندريه تير شتيجن، للإصابة وخضوعه في شهر مايو الماضي لجراحة في الركبة.

ويعلم البرازيلي أن كل هذا لا يكفي لأن عودة تير شتيجن المحتملة أمام خيتافي في الجولة المقبلة ستجبره على الجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

ما هو موقف برشلونة من رحيل نيتو؟

كومان كان صريحًا بشأن ذلك وقال إن نيتو وإيناكي بينيا سيستمران في الفريق الأول، إنه لا يريد المجازفة، فأي انتكاسة للألماني تير شتيجن ستتركه بدون حارس مرمى.

ومن جهت إدارة برشلونة، فإنها لن تسمح لنيتو بالرحيل إلا في حال وصول عرض بقيمة 15 مليون يورو، وهو مبلغ كافي للتعاقد مع حارس جديد، وذلك في ظل قلق النادي من تجدد إصابة تير شتيجن خلال الفترة القادمة.

يذكر أنه قد ارتبط اسم البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا بالانضمام إلى صفوف نادي آرسنال الإنجليزي هذا الصيف.

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