نيتو: مستعد للفوز بأول لقب مع برشلونة

تعرف على تصريحات نيتو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أكد نيتو، حارس مرمى برشلونة، استعداده للدفاع عن مرمى النادي الكتالوني في بطولة السوبر الإسباني متمنيًا أنّ يكون أول لقب يرفعه مع البلوجرانا خلال مسيرته.

مارك أندريه تيرشتيجن تعرض لإصابة مطلع العام الجاري ولم يشارك أمام إسبانيول ولن يتواجد في بطولة السوبر.

وقال نيتو في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى الفوز بأول لقب لي مع النادي وأشعر بأنني على استعداد تام لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني".

وتابع: "عملت بجد في التدريبات لكي أكون عند توقعات الجميع ولأصبح في أتم جاهزية حينما يطلب مني المدير الفني المشاركة في المباريات".

حارس فالنسيا السابق أشار إلى أنّ خوض أول مباراة له مع أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا كان له مردود إيجابي كبير وأنّ اللقاء كان له تأثيرًا ضخمًا مؤكدًا سعادته بتقديم مستوى جيد.

وأردف: "سوف أحاول تكرار ما قدمته أمام إنتر في مباراة أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني وأود أنّ أكون عنصرًا رئيسيًا في تتويج الفريق باللقب".

جدير بالذكر أنّ نيتو حقق لقبي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ومرتين كأس إيطاليا والسوبر المحلي كما حصد كأس ملك إسبانيا رفقة الخفافيش.

برشلونة هو الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني كما أنّه حامل اللقب بعد الفوز على إشبيلية في العام الماضي.