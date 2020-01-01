نوير يُكذب رومينيجه: لست قريباً من التجديد مع بايرن ميونخ

الحارس المخضرم يثير الجدل من جديد حول مستقبله

نفى مانوير نوير حارس بايرن ميونخ، اقترابه من التوقيع على عقد جديد مع الفريق، رغم تصريحات كارل رومينيجه المدير التنفيذي للنادي الألماني.

عقد نوير مع بايرن ممتد حتى صيف 2021، والنادي في مفاوضات مستمرة مع الحارس المخضرم من أجل إقناعه بالتجديد، لضمان استمراره لفترة أطول.

صاحب الـ34 سنة، خرج الشهر الماضي لينفي طلبه راتب سنوي 20 مليون يورو للتجديد، وأعرب عن غضبه من هذه الأنباء، والآن يتحدث مرة أخرى عن تصريحات رومينيجه الأخيرة حول موافقته على شروط العقد الجديد والاقتراب من الإعلان الرسمي.

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وقال نوير في تصريحات صحفية:"أعتقد أن رومينيجه يعلم جيداً ما يحدث خلف الكواليس، لا يوجد أي شيء يمكن إعلانه بشكل رسمي في الوقت الحالي".

وأضاف:"لا توجد هناك مهلة أو مدة زمنية معينة لاتخاذ القرار النهائي، نحن متفائلون بالطبع، ولكن لا يزال الأمر غير واضح الآن".

وجاءت تصريحات نوير عقب فوز بايرن 2/0 على أونيون برلين، في الظهور الأول للفريق عقب عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكان نوير قد انضم للعملاق الألماني في 2011 قادماً من شالكه، وخاض 375 مباراة بقميص الفريق، محققاً العديد من النجاحات المحلية مع البافاري، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2012/2013.