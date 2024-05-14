هل يتراجع البافاري أمام هذا الضغط؟

لا يزال مستقبل المدير الفني لبايرن ميونخ، حائرًا في ظل اقتراب توماس توخيل من الرحيل عن العملاق البافاري، بعد انتهاء الموسم الجاري.

ورغم تأكيدات المدرب الألماني ومسؤولي النادي البافاري، أن مهمة توخيل انتهت مع الفريق، عند سؤالهم عن احتمالية استمراره لموسم آخر.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أن هناك احتمالية ضئيلة لاستمرار توخيل مع بايرن ميونخ، إذ أن هناك عددًا من اللاعبين يأملون في بقائه، حيث يرون أنه يحتاج إلى فرصة أخرى في الموسم الجديد.

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وأشارت إلى أن القائدين مانويل نوير وتوماس مولر، يقودان حملة نشطة داخليًا للإبقاء على المدرب الألماني، ويؤيدهم كل من ليروي ساني وهاري كين وإيريك داير وجمال موسيالا.

وأوضحت الشبكة، أنه على الرغم من خروج بايرن ميونخ هذا الموسم بموسم صفري للمرة الأولى منذ عام 2012، إلا أن أغلب اللاعبين تعلموا كثيرًا من توخيل، كما يحظى مساعدوه بشعبية كبيرة داخل الفريق.

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وانتشرت تقارير مؤخرًا، عن توصل إدارة البايرن إلى اتفاق مع المدرب السابق هانز فليك لتولي تدريب بايرن ميونخ، إلا أن الأمور لم تحسم بعد.وكان البايرن قد دخل في مفاوضات مع عدة أسماء لتولي الهمة، لكن أغلبها باءت بالفشل وعلى رأسهم تشابي ألونسو، رالف رانجنيك، جوليان ناجلسمان وألويفر جلاسنر.