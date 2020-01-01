نوير منتقدًا بايرن ميونخ: ما يحدث الآن لا يمكنني فهمه

ويُسدي نصيحة إلى نوبل..

أعرب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن اندهاشه مما يحدث مؤخرًا داخل النادي البافاري، مؤكدًا أنه يشعر بضيق شديد من نشر كل تفاصيل التفاوض بينه وبين الإدارة على تمديد عقده في أليانز آرينا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حائط الصد الألماني مع بايرن في صيف 2021، وتسعى الإدارة البافارية إلى إطالة بقائه حتى 2023، بينما تؤكد تقارير الصحف الألمانية أنه طلب عقدًا ممتدًا حتى 2025 وبراتب سنوي 20 مليون يورو.

آخر الأنباء من صحيفة "كيكر" كانت أن نوير بالفعل غاضب للغاية من تسريب المفاوضات، وهو ما أكده الحارس في تصريحات صحفية، في الوقت الذي أشاد فيه بألكسندر نوبل، الذي سيصل إلى بايرن في الصيف المقبل ليكون خليفة صاحب الـ34 عامًا على المدى الطويل.

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الدولي الألماني في تصريحاته قال "لطالما شعرت بالاحترام في بايرن ميونخ منذ الانضمام إليه عام 2011، ولكن ما يزعجني أن جميع المحادثات التي أجريناها من قبل كانت موثوقة للغاية ولم تخرج إلى أي حد، عكس ما يحدث الآن.".

كما أضاف "تصل كل المحادثات الآن إلى وسائل الإعلام، وهناك جزء منها غير صحيح بالطبع. هذا يزعجني، لم أعرف ذلك من قبل داخل بايرن ميونخ.".

أما عن مطالبه المادية، فقال "أنا لست طرفًا في هذا النقاش، هذا هو عمل وكيلي توماس، لذلك لا أريد أن أوجه أصابع الاتهام إلى شخص بعينه في التسريبات، ولكن مجموعة من الأشخاص يمكنهم فعل ذلك.".

وتحدث نوير عن نوبل أيضًا حيث قال "إنه حارس جيد لا شك، أفهم الفكرة في التعاقد معه رغم امتلاكنا لسفِن أولرايش، فالآن بات لدينا حارسين يمكنهما اللعب بصورة أساسية في أندية أخرى، لكن لا شك أنها صفقة مذهلة.".

وأتم "الوعود التي تقدم لبعض اللاعبين من الإدارات تحتوي على الكثير من الخطورة، فدائمًا ما يوجد مدرب وهو الذي يقرر من الأفضل ومن سيلعب، لا أظن أن مدربًا في نادٍ بحجم بايرن سيُملى عليه من يلعب.".

يذكر أن تقارير الصحف الألمانية سبق وأن أشارت إلى أن جزء من غضب نوير يتلخص في إبلاغ الإدارة له بأن نوبل سيلعب على الأقل 10 مباريات الموسم المقبل، مما يفسر كلامه الأخير بأن القرار في يد المدرب وليس الإدارة.