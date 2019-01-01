نوير: لم أصطدم بشتيجن وسأبقى مع ألمانيا حتى هذا الموعد

وهل يفكر في إنهاء مسيرته بعيدًا عن بايرن ميونخ؟

استغل حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير، فرصة ظهوره مع صحيفة "كيكر" الألمانية، لينفي مجددًا صحة الشائعات التي تتردد من حين لآخر عن وجود أزمة بينه وبين ابن جلدته تير شتيجن.

وسبق لحامي عرين برشلونة، أن سجل اعتراضه على تجاهله شبه الدائم من قبل مدرب الماكينات يواكيم لوف، الأمر الذي تم تفسيره على أنه إشارة لوجود مشكلة بين عملاقي حراسة مرمى أبطال العالم 2014.

وقال نوير للصحيفة الألمانية "لو تحدث مشكلة بيني وبين مارك من قبل، إننا نتدرب معًا في المنتخب الوطني، لكن عندما يتقابل بايرن ميونخ وبرشلونة لا نتحدث مع بعضنا، فقط نتمنى حظًا سعيدًا".

وأضاف "نجلس معًا في الإفطار ونتحدث بطريقة عادية كزملاء في الفريق وليس كمنافسين، وبوجه عام كل واحد منا يحاول إظهار أفضل ما لديه للمنتخب لننجح معًا، وهذا هو المهم لأننا نلعب في المنتخب، الوضع في كرة القدم مختلفًا عن كرة اليد، لا يوجد تصفيق ومعانقة. أنت تتحمل وحدك السبعة أمتار".

وعن موقفه من الاستمرار مع المنتخب الألماني إلى ما بعد يورو 2020، قال "عادة أترك هذا الباب مفتوحًا لأنني أستمتع باللعب وأرغب في معرفة مدى قدرتي على المواصلة. هل تعتقد أنك ستستمر حتى يورو 2024؟ طالما كنت لائقًا فسوف أكون مستعدًا".

وعن إمكانية إنهاء مستقبله بعيدًا عن بايرن ميونخ، قال "لم أقل أبدًا إنني سأنهي مسيرتي في ألمانيا، وكذلك لم أقل إنني سأغادر بايرن، في الوقت الحالي لا أتخيل أنني سألعب بعيدًا عن ألمانيا، وفي الوقت ذاته، أعرف أن العمل يسير بخطى ثابتة وسريعة، لا أحد يمكن أن يُسيطر علي".