نوير: فليك يستحق فرصة حقيقية مع بايرن ميونخ

نوير يتقمص دور المحامي عن المدرب المؤقت لنهاية الموسم

يعتقد حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير، أن المدرب المؤقت هانز فليك يسحق الحصول على فرصته كاملة مع النادي، وذلك بعد تأكيد بقائه في "آليانز آرينا" حتى نهاية هذا الموسم على أقل تقدير.

وتولى فليك المهمة خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي خسر منصبه بعد السقوط المفزع أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف مطلع الشهر الماضي.

ورغم تذبذب النتائج مع المدرب المؤقت في بعض الأحيان، إلا أنه سرعان ما أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح في الأسابيع الأخيرة التي سبقت العطلة الشتوية.

وبعد الهزيمة أمام الوصيف بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين، عاد البايرن لاكتساح منافسيه، بتحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، ليقفز إلى المرتبة الثالثة على بعد أربع نقاط من المتصدر لايبزيج مع انتهاء النصف الأول.

وعن رأيه في المدرب المؤقت، قال نوير لصحيفة "كيكر" الألمانية "بدأنا مرحلة الصعود، تحسن الأداء على المستوى الفردي والجماعي، ولدينا الآن القدرة للوصول (لمرمى المنافسين) بفضل الربط الجيد بين اللاعبين في كل المراكز".

وأضاف "التواصل بين اللاعبين بات أسهل، ويمكنك الاعتماد على نفسك في بعض الأحيان، وهذا ساعدنا على تحسين موقفنا وأدائنا، ويمكننا كذلك الضغط على الخصم، لذا أعتقد أن المدرب قام بعمل رائع. هو على اتصال جيد جدًا باللاعبين، ويتحدث معنا بوضوح شديد، لذلك يستحق فرصة حقيقية بكل تأكيد".

وختم حديثه عن المدرب المستقبلي "مدرب بايرن ميونخ يجب أن يكون لديه قدر معين من الخبرة، ليتعامل بشكل جيد مع وسائل الإعلام واللاعبين، وشرط رئيسي أن يكون يتحدث الألمانية، وقبل أي شيء يجب أن يكون محترفًا ولديه تكتيك يصل إلى الفريق، وفلاسفته تتلاءم مع فلسفة وطبيعة بايرن ميونخ".