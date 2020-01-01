نوير ردًا على صفقة نوبل: أنا دائمًا البطل والشخصية الرئيسية

مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يؤكد أن هدفه الرئيسي أن يستمر حارسًا أساسيًا في الفريق البافاري.

أكد النجم الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ على رغبته في الاستمرار بمركزه الأساسي في حراسة مرمى فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نوير خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة الدوحة استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

وقال نوير: "لن أكون شخص زيادة أبدًا، أنا دومًا البطل والشخصية الرئيسية وأريد طوال الوقت أن ألعب ربما لا يكون ذلك هو قراري كلاعب لكنني سأكون كذلك دائمًا".

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وأضاف عن نوبل عندما تم سؤاله عن رأيه فيه: "لا يمكنني أن أضع نفسي مكان ألكسندر نوبل، لكنني كنت أريد دومًا اللعب وأن أكون رقم واحد".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن هذا الأسبوع عن توصله لاتفاق مع اللاعب ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه على الانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد بشكل مجاني.

وتناولت تقارير صحفية عديدة رفض مانويل نويل لفكرة انضمام اللاعب لصفوف بايرن ميونخ ومطالبته بالحصول على المركز الأساسي لحراسة المرمى بالفريق بشكل مستمر حتى بعد قدوم اللاعب.

جدير بالذكر أن مانويل نوير كان قد تغيب لأشهر طويلة في السنوات الأخيرة بسبب تكرار الإصابة في القدم، كما شهد مستواه تراجعًا بحكم العمر وهو ما دفع بايرن ميونخ للبحث عن بدائل.