نوير: دفعنا ثمن الفرص المهدرة

تصريحات مانويل نوير عقب خسارة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند في السوبر الألماني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ إن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص بخسارة نهائي السوبر الألماني.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر مباراة السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ذلك، قال مانويل نوير إن المباراة كانت مخيبة للآمال على كافة الأصعدة بالنسبة له، متمنيًا التحسن فيما هو آت.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وأضاف: "على الرغم من أننا لم نتحكم في نسق المباراة بالشكل الذي أردناه، إلا أننا وصلنا إلى المرمى بالفعل بكرات خطيرة في العديد من المرات"

وتابع: "لقد دفعنا ثمن الرعونة أمام المرمى وإهدار عدد من الفرص السهلة، نأمل في نسان ذلك والتقدم للأمام في المباريات القادمة في الدوري"



بوروسيا دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألمانية بثنائية في بايرن ميونخ



يذكر أن جورجان سانشو كان قد سجل هدف أسود الفيستيفاليان الثاني في المباراة، في الوقت الذي سجل فيه المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الأول.