نونيز: لا أفهم حديث يورجن كلوب!

نونيز يعترف بوجود صعوبة في التواصل مع كلوب

كشف مهاجم نادي ليفربول الجديد داروين نونيز، عن عدم فهمه لحديث مدربه يورجن كلوب، عندما يعطي له الألماني التعليمات.

وكان ليفربول قد استطاع أن يفوز يوم أمس على فريق رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر الأوروجوياني بصورة مميزة وقدم عرضًا جيدًا على ملعب أنفيلد أمام جماهير الريدز، وتحدث بعد اللقاء مع "TNT Sports" حول شعوره بالثقة الآن.

ماذا قال نونيز؟

أوضح نونيز أنه لا يفهم ما يقول له يورجن كلوب بصورة مباشرة ولكنه يعلم تعليمات الألماني من خلال زملائه في الفريق.

حيث قال: "الحقيقة هي أنني بصراحة لا أفهم أي شيء عندما يتحدث في المحاضرات. بالطبع، أطلب من زملائي في الفريق أن يروا ما قاله".

وأضاف: "لكني أعتقد أنه واضح جدًا بشأن أسلوبه في اللعب، ويطلب منا القيام بالأشياء البسيطة، لا الخوف من اللعب، واكتساب الثقة".

وواصل: "أحيانًا أشعر ببعض التردد، ولا أشعر بالثقة التامة. لكن مع مرور الوقت، تتحسن الأمور، يمنحني المدرب الثقة دائمًا. ستأتي الأهداف، إنها مثل الكاتشب، بعدما يخرج منها القليل، يخرج كل شيء".

ماذا عن موسم نونيز حتى الآن؟

النجم الأوروجوياني يعاني من ضغوطات كبيرة بسبب القيمة المالية المرتفعة التي انضم بها إلى ليفربول، حيث جاء من بنفيكا بحوالي 75 مليون يورو.

وحتى الآن، سجل نونيز هدفًا فقط كان في بطولة الدوري أمام فولهام، ولم يؤكد داروين على امتلاكه للجودة المطلوبة، لكنه ظهر بشكل رائع أمام فريق رينجرز على الرغم من عدم تسجيله للأهداف.