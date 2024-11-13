رونالدو كان صارمًا بشأن اللعب للمنتخب الوطني

رد نونو مينديش نجم باريس سان جيرمان على تصريحات مواطنه كريستيانو رونالدو بشأن اللعب لمنتخب البرتغال، مشيرًا إلى أن كل شخص لا يُمثل سوى نفسه.

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صاحب الـ39 عامًا تُوج فجر أمس الثلاثاء بجائزة "بلاتينيوم كويناس" لمسيرته الممتازة مع المنتخب البرتغالي والتي وصلت إلى 216 مباراة، وذلك خلال حفل "كويناس دي أورو".

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رونالدو تحدث خلال الحفل بفخر وسعادة عن مسيرته مع المنتخب الوطني، مبديًا دهشته من اللاعبين الذين يرفضون تمثيل البرتغال، إذ قال "أولئك الذين يرفضون اللعب لمنتخب البرتغال يُصيبونني بالإحباط وخيبة الأمل، لأنه ليس هناك أفضل من تمثيل وطنك وشعبك وثقافتك وأطفالك".

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رونالدو لم يُحدد اللاعب المقصود بحديثه، لكنه بالتأكيد لم يكون مينديش الملتزم تمامًا باللعب مع البرتغال، والذي رد على تلك التصريحات قائلًا "كل شخص يتحدث عن نفسه، أستطيع الحديث نيابة عن نفسي، أنا فخور جدًا بتمثيل البرتغال وأعتقد أن ذلك واضح تمامًا. أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات ودومًا ما أكون متاحًا للمنتخب".

يُشار إلى أن اللاعبين متواجدان حاليًا في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.