نونو سانتو يُفسر استبعاد عبد الرحمن العبود من كلاسيكو الاتحاد والهلال

الاتحاد خسر المواجهة بهدف نظيف

shahid

خسر الاتحاد مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف نظيف سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، وقد أثار قرار المدرب نونو سانتو استبعاد عبد الرحمن العبود من اللقاء الكثير من الجدل.

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العبود كان قد دخل في خلافات عديدة مع المدرب خلال الموسم الجاري أدت لاستبعاده عن بعض المباريات قبل أن يتم احتواء الأمور بتدخل من الإدارة، وقد بدأ اللاعب يعود للعب تدريجيًا في المباريات الأخيرة.

وفيما كان يُتوقع أن يلعب أساسيًا أمام الهلال، فاجأ سانتو الجميع باستبعاد الجناح السعودي من قائمة الأساسيين والبدلاء للكلاسيكو مما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ذلك القرار.

أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد أوضح خلال تصريحاته عقب المباراة أن الوحيد القادر على تفسير ذلك هو المدرب البرتغالي، والذي بدوره سُئل عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي فأجاب "أنا المدير الفني ومن يمتلك القرار في اختيار اللاعبين، أبحث دومًا عن روح المجموعة".

تابع حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية "المجموعة دائما هي المهمة، روح المجموعة اليوم كانت ممتازة والفريق ساعد بعض بشكل رائع وهذا ما نبحث عنه في الاتحاد".

وعن اللقاء قال سانتو "لعبنا مباراة جيدة، تحكمنا بالنسق وصنعنا عديد الفرص لكننا دفعنا ثمن خطأ واحد، فخور باللاعبين وأعتذر للجمهور وأعدهم بأن القادم سيكون أفضل. خططنا لحسم المواجهة خلال الـ90 دقيقة لكننا لن نوفق في استغلال فرصنا الكثيرة".

وأخيرًا أوضح سانتو أن المدافعين أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود لم يستطيعا إكمال اللقاء للإصابة، لكنه طمأن الجمهور بالإشارة إلى أن الأمر ليس بالخطير.

Shahid