نونو سانتو يصدم العبود .. ويعلن بحزن: نقل نجم الاتحاد إلى المستشفى

تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد والفتح

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أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حزنه لـ"إصابة" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفتح.

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الاتحاد فاز على الفتح (2-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفتح: "لسوء الحظ.. إصابة أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم نقله إلى المستشفى (الآن)".

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وكشف المدير الفني البرتغالي، عن أن شراحيلي؛ سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي؛ لمعرفة نوعية إصابته، معربًا عن أمنيته لأن تكون هذه الإصابة بسيطة وغير خطيرة.

شراحيلي خرج من أرضية الملعب، خلال مباراة الاتحاد والفتح، وهو يبكي من شدة الألم؛ وسط مخاوف بتضرر أربطة الركبة.

وعن الأزمة الدفاعية في الفريق.. أشار جيسوس، إلى النجم الشاب سويلم المنهالي، سيحتاج إلى بعض الوقت، قبل أن يشارك تدريجيًا، في المباريات.

وعلى جانب آخر.. أحبط نونو سانتو، الجناح عبد الرحمن العبود، حيث رفض الإجابة على سؤال بشأن موعد إعادته للمباريات؛ ما يؤكد استمرار الأزمة بينهما.

واكتفى المدير الفني البرتغالي، بالتأكيد على أن أهم شيء بالنسبة له، منذ أن جاء إلى نادي الاتحاد؛ هو الروح الجماعية للفريق الأول.

جدير بالذكر أن سانتو، أبعد العبود عن مباريات الاتحاد، بسبب الخلافات بينهما، كما طالب ببيعه في صيف العام الحالي؛ إلا أن الإدارة تمسكت ببقاء اللاعب، وسط محاولات للصلح بين الطرفين.

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