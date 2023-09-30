" نونو سانتو أبعدني لأسباب مزاجية وتغير معنا دون أي سبب"

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يؤمن زياد الصحفي لاعب الاتحاد المُعار إلى صفوف أبها، بأن المدرب نونو سانتو استبعده من صفوف الفريق لأسباب غير منطقية وليست فنية.

الصحفي قضى 15 عامًا مع الاتحاد قبل الرحيل عن صفوفه في صيف عام 2022 إلى التعاون على سبيل الإعارة، ثم رحل هذا الصيف لصفوف أبها لخوض تجربة إعارة جديدة.

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وفي حوار مع صحيفة "الرياضية" السعودية قال صاحب الـ28 سنة:"كان هناك اختلاف في وجهات النظر مع نونو سانتو لذلك قررت الخروج على سبيل الإعارة للتعاون الموسم الماضي بسبب إصراره على عدم إشراكي لأسباب غير فنية".

وأضاف:"نونو سانتو مدرب كبير ومن أفضل المدربين في دورينا وأتمنى له التوفيق داخل وخارج السعودية، على الرغم من أن قراره بشأني أنا و3 لاعبين آخرين لم يكن فنيًا بل كان مزاجيًا، لأن علاقته معنا كانت جيدة في المعسكر الأخير ولكنه تغير معنا دون أي سبب واضح".

وأما عن النجوم الأجانب الجدد في الاتحاد:"إدارة النادي تسعى بشكل مستمر للتعاقد مع أفضل النجوم الأجانب وهم دائمًا يعملون بجد لتحقيق ذلك".

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وفي نهاية حديثه أشاد الصحفي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤكدًا أنه لا ينقصه أي شيء لتحقيق بطولة مع فريق عالمي مثل النصر.

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