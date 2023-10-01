نونو سانتو: الاتحاد كسب المعيوف .. وهذا سبب معاناة الفريق!

مدرب الاتحاد تحدث عن أسباب معاناة "العميد" من الإصابات المتكررة لنجومه منذ بداية الموسم..

يرى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي أن ضغط المباريات المتواصل في الأسابيع الماضية أثر بشكل كبير على فريقه، مؤكدًا أنه كان السبب الأول لفقدان "العميد" للعديد من لاعبيه بسبب الإصابات.

ويحل الاتحاد ضيفًا مساء الإثنين على سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وعينه على تحقيق فوز جديد يؤمن له صدارة المجموعة الثالثة.

مدرب الاتحاد تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة عن وضعية فريقه مشيدًا بما يقدمه سباهان أصفهان.

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وقال نونو سانتو: "تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة أمام فريق جيد ومنظم، وأعرف مدربه شخصيًا، نعمل حاليا على تجهيز اللاعبين عبر الاستشفاء نظرا لتقارب مواعيد المباريات".

وأضاف: "نعاني من توالي غياب اللاعبين بسبب الإصابات، ونعمل بشكل متواصل على إيجاد الحلول".

وتابع البرتغالي: "نملك لاعبين مميزين، وضغط المباريات لن يكون عائقًا أمام تقديم المستوى المنتظر من الفريق، لاعبو الاتحاد تعودوا على اللعب وسط حماس وتشجيع الجماهير، فالجميع يعلم تميز جماهير الاتحاد".

وفي ختام تصريحاته، أشاد نونو سانتو بتألق حراس المرمى في صفوف "العميد" قائلًا: "حراسة المرمى في الاتحاد متميزة بوجود حارسين كبيرين، وكسبنا هذا العام المعيوف الـذي يملك خبرة ورصيدًا كبيرين في هذه البطولة".

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سباهان أصفهان والشرطة الجوية العراقي المركزين الثاني والثالث برصيده نقطة لكل منهما، ويتذيل أجمك الأوزبكي ترتيب المجموعة دون رصيد.