حتى لا تعود لعنة نونو سانتو .. الاتحاد يتخذ خطوة "طبية" لتأمين لاعبيه!

الاتحاد يتخذ قرار جديد بشأن إصابات

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي خطوة إيجابية، من أجل تأمين لاعبيه من الإصابات التي يتعرض لها الفريق، حتى لا تتكرر لعنة الفترة التي كان يتواجد بها المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وشهدت الأيام الأخيرة لنونو سانتو مع الاتحاد، تعرض أكثر من لاعب لإصابة، الأمر الذي أثر سلبيًا على نتائج ومستوى الفريق مما تسبب في رحيله.

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وكشف الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن شراكة مع المركز الطبي الدولي، من أجل راعية الفريق طبيًا لمدة 5 سنوات.

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وعلق لؤي مشعبي على التعاقد قائلًا: "شراكة طويلة الأمد تمتد إلى 5 سنوات تتجاوز مفهوم الرعاية المباشرة من الإصابات، إلى الرعاية الشمولية على مستوى اللاعبين والمنظومة ككل".

ويسعى العميد من تلك الخطوة، تأمين لاعبيه طبيًا من الإصابات، وهو الأمر الذي تعرض له عدد من اللاعبين خلال الموسم الماضي.