"كنت بمثابة قطعة قذارة" .. نجم إسبانيا السابق يهين نفسه للإشادة بلامين يامال!

"سيصبح أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة"

أعرب الإسباني نوليتو، لاعب برشلونة السابق، عن دعمه الكبير للموهبة الشابة لامين يامال، مؤكدًا أنه يمكن أن سيصبح أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة.

نوليتو، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2008 وظهر لأول مرة تحت قيادة بيب جوارديولا، بالغ في إشادته بلامين يامال، مؤكدًا أنه إذا قارن نفسه بالفتى الشاب سيكون "قطعة من القذارة" بجانبه.

وحقق لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا فقط، إنجازات مذهلة بالفعل، حيث أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي برشلونة ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح إسبانيا في الفوز بلقب "يورو 2024" الصيف الماضي، وتم ترشيحه للكرة الذهبية.

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وقال نوليتو في مقابلة مع إذاعة "لا كادينا سير": "كنت بمثابة قطعة من القذارة مقارنةً بلامين يامال. في الوقت الحالي، هو في نقطة يمكنه أن يصبح فيها أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة".

وأضاف: "إنه لمن دواعي السرور أن نراه يلعب بمثل هذا المستوى لبرشلونة، إنه معجزة وفرحة لجميع عشاق كرة القدم، وخصوصًا لجماهير برشلونة".

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يهزم في آخر 5 مباريات، إلا أن النادي الكتالوني شعر بالإحباط في تعادله الأخير (1-1) ضد خيتافي في الجولة الأخيرة من الليجا، ليتراجع البارسا إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويستعد برشلونة لمواجهة بنفيكا، اليوم الثلاثاء على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن النادي الإسباني يحتل مقعد الوصافة في الترتيب العام برصيد 15 نقطة وضمن التأهل للمرحلة المقبلة.