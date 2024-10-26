بعد حديثه مجددًا عن فوز النصر بركلات الترجيح..

اعترض الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الخلود، على قرارات حكم مباراة النصر، مضيفًا أن فريقه كان يستحق الفوز وليس التعادل، مؤكدًا عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم البلغاري، في الدقائق الأخيرة، وسجل منها آندرسون تاليسكا هدف التعادل.

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النصر انتزع فوزًا مثيرًا على مضيفه الخلود بنتيجة (3-3)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودعّم رئيس الأخدود، اعتراض المدرب الجزائري، بقوله إنه صدق ما ذكره ابن زكري مسبقًا بأن النصر لا يفوز عليه إلا بركلات الجزاء، ليعلّق الناقد الرياضي بندر الرشود، عليه، قائلًا إن رئيس النادي متأثر بـ"حكايات جحا".

وأضاف الرشود، عبر برنامج "جلسة نصر"، رئيس الأخدود، "كانت هناك حكايات جحا، عندما كان يدخل المجلس ويحب أن يثير الضحك بتناول قصص غريبة، ما يصلح يا بن زكري أن تتاح لك فرصة تدريب فريق جديد في دوري روشن، وتتحدث مجددًا عن النصر".

وتابع "جحا أحيانًا يتصف بالذكاء وأخرى بالغباء، لا تجعل الناس تضحك علينا، أنت تدرك جيدًا أن النصر لو كان موفقًا في الشوط الأول، لأحرز في فريقك 5 أهداف، ولاعبو النصر قادمون من رحلة دبي، منذ أيام، وكنت أنت تتدرب، وتقول إن النصر يفوز بركلات الجزاء، فإنه كان ينبغي عليك أن تصلح دفاعات فريقك أولًا".

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وكان المستشار التحكيمي سمير عثمان، قد أكد صحة ركلة الجزاء المُحتسبة للنصر في الدقائق الأخيرة، لثبوت واقعة لمسة اليد على لاعب الخلود، فيما أوضح أن خطأ الحكم في إنهاء المباراة، أثناء بدء هجمة للخلود.