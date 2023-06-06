نور الدين أمرابط يفجرها: النصر طلب عودتي لكن شرطًا منعني

شرط منع نور الدين أمرابط من تحقيق حلمه بالعودة إلى نادي النصر

فجّر النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عن عرض رسمي من نادي النصر؛ للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، من جديد.

أمرابط البالغ من العمر 36 سنة، لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ حيث سجل 17 هدفًا وصنع 25 آخرين خلال 100 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وكشف أمرابط في تصريحات لشبكة "VI"، عن أن النصر عرض عليه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ العودة إلى الفريق؛ من أجل تشكيل ثنائية هجومية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

واعترف النجم المغربي، بأنه كان يشعر بحماس كبير، للعب بجوار رونالدو؛ إلا أن إدارة ناديه أيك أثينا اليوناني، رفضت التخلي عنه، وأصرت على استمراره مع الفريق، حتى نهاية الموسم الرياضي 2022-2023.

وعن مستقبله حاليًا.. أعرب نور الدين أمرابط، عن رغبته في العودة إلى هولندا؛ قائلًا: "أملك عرضين رسميين.. كما جلست مع ناديين قبل اتخاذ قراري النهائي".