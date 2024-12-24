من أمرابط إلى تاليسكا وماني .. اتهام مسؤول سعودي وآخر أجنبي بالتورط في أمر "غير احترافي" مع نجوم النصر!

أسرار جديدة من داخل البيت النصراوي..

لا يزال "رحيل" النجوم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يتسبب في الانقسام بين الجماهير والإعلاميين، المنتمين لهذا الكيان الرياضي الكبير.

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آخر هؤلاء النجوم الذين تسببوا في الانقسام الجماهيري والإعلامي، بين مؤيد ومعارض؛ أندرسون تاليسكا الذي بات قريبًا من الانتقال إلى نادي فنربخشه، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. فجّر الكاتب والناقد الرياضي محمد الدويش، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل تاليسكا المرتقب، ومن قبله نور الدين أمرابط، مع المحاولات المستمرة للتخلص من ساديو ماني أيضًا.

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الدويش كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن النصر قام بتسويق أمرابط وتاليسكا وماني، بدون علمهم أو الحصول على موافقتهم.

وعن ذلك يقول الناقد الرياضي: "حين يقوم المسؤول بمحاولة تسويق لاعب دون علمه وقبل أخذ موافقته.. هل هذا تصرف مسؤول؟!".

وأكد محمد الدويش أن هذا التصرف اللاحترافي داخل نادي النصر؛ وقع من مسؤول محلي وآخر أجنبي - لم يذكر هويتيهما -؛ قائلًا: "الفردية لا جنسية لها".

جدير بالذكر أن نور الدين أمرابط، مثل الفريق النصراوي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ بينما انضم تاليسكا إلى قلعة العالمي في 2021، وماني في صيف العام الماضي "2023".