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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نور الدين أمرابط يُثير الجدل بسبب تصريحات إصابته

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تصريحات أمرابط تسببت في حالة غضب كبيرة في أوساط الجهازين الفني والطبي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تسببت تصريحات اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر السعودي في حالة أثارة كبيرة والتي أطلقها مؤخراً.

وكان أمرابط قد صرح خلال الفترة الماضية ليؤكد أنه شارك وهو غير جاهز أمام نادي الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنه شارك وهو مصابًا.

تصريحات أمرابط تسببت في حالة غضب كبيرة في أوساط الجهازين الفني والطبي، مما تسبب في اتهامهم بالتقصير.

تقارير صحفية مقربة من النصر أكدت أن اللاعب هو من أصرَّ على المشاركة، وأكد قدرته على التغلب على الإصابة وتقديم نفسه بشكل جيد.

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يُذكر أن أمرابط أصبح جاهزة للمشاركة مع فريقه من جديد عقب زوال إصابته بشكل نهائي، وسيكثف الجهاز الفني من الجرعات اللياقية للاعب، وذلك من أجل إعداده للقاء الحزم في الجولة قبل الأخيرة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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