نورويتش سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

نورويتش سيتي 0 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

80’ عشر دقائق أخيرة على نهاية المباراة والتقدم أصبح لليفربول بهدف عن طريق السنغالي ساديو مانيه

الهدف جاء بعد تمريرة طولية من جوردان هندرسون لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه واستلمها ثم سددها تسديدة قوية على يمين المرمي

GOOAAALLL!!! GET IN THERE!! Sadio returns with a bang! Brilliant turn and finish! Another fantastic @JHenderson assist! 👌



[0-1]#NORLIV https://t.co/oq2YCVO5uU — FC (@LFC) February 15, 2020

78’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لليفربول عن طريق ساديو مانيه

76’ انطلاقة من جمال لويس من الجهة اليسري وتوغل لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع

75’ ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

74’ تنفذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تنتهي برأسية تصل سهلة بين أحضان أليسون

73’ تنفيذ الركنية بعرضية من اوندريج دودا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة

72’ تسديدة قوية من أليكسندر تيتي من الجهة اليمنى لكنها اصطدم فى القائم الايسر لمرمي أليسون ومرت بسلام

70’ تمريرة خطيرة من ساديو مانيه لداخل يسار المنطقة إلى محمد صلاح الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح

69’ خطأ لصالح نورويتش سيتي بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على جرانت هانلي فى المنطقة الدفاعية

68’ محاولة التوغل من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة لكن تغطية دفاعية رائعة ليخرج الحارس ويمسك الكرة بثبات

67’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية من ارنولد لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

66’ حصار هجومي من لاعبي ليفربول على دفاعات نورويتش سيتي

64’ عرضية أرضية خطيرة من أنددرو روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح بتسديدة من لمسة واحدة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

63’ محاولات مستمرة من لاعبي ليفربول من أجل البحث عن هدف

61’ تبديلان فى صفوف ليفربول دخول فابينيو وساديو مانيه وخروج فينالدوم وتشامبيرلين

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

59’ عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد أمام صلاح داخل يمين المنطقة ثم يسدد تسديدة قوية تصدي لها لحارس لترتد امام روبيرتو فيرمينو الذي سددها لكن تألق الحارس من جديد وامسكها بثبات

58’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة تلقاها فان دايك برأسية لكن أمسكها الحارس بثبات

57’ تسديدة قوية للغاية من نابي كيتا من على حدود المنطقة ابعدها الحارس ببراعة إلى ركنية

56’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي ليفربول

54’ ضغط متواصل من لاعبي ليفربول من أجل البحث عن هدف التقدم

53’ عرضية من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

52’ تسديدة قوية من تود كانتويل من داخل يمين المنطقة لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

50’ خطأ لصالح نورويتش سيتي في منتصف الميدان الدفاعي للفريق ضد محمد صلاح

49’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الميدان

47’ انطلاقة من روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

Back underway at Carrow Road. COME ON REDS! 🔴#NORLIV — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ محاولة التسديد من اندرو روبيرتسون من داخل يسار المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

44’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فيرجيل فان دايك برأسية ابعدها الدفاع لتصل إلى صلاح الذي سددها فى المرمي لكن أمسكها الحارس بثبات

43’ محاولة التوغل من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح

42’ ضغط من لاعبي ليفربول على دفاعات نورويتش سيتي لمحاولة البحث عن هدف قبل نهاية الشوط الأول

41’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أليكساندر ارنولد لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تيم كرول بثبات

40’ بطاقة صفراء من نصيب جرانت هاتلي بعد تدخل قوي على روبيرتو فيرمينو على حدود المنطقة

39’ خطأ لصالح نورويتش سيتي ضد أليكس تشامبيرلين فى المنطقة الدفاعية

38’ تسديدة من ارنولد من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

37’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولدد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وارتدت بين أقدام لاعبي الريدز على حدود المنطقة

36’ تسديدة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

35’ ياربااااااااااااااه،،،،، انفراد تام لفريق نورويتش سيتي عن طريق لوكاس روب الذي مررها بجواره إلى تيمو بوكي لكن ابعدها ببراعة الحارس أليسون

32’ سيطرة بشكل كامل على مجريات المباراة من لاعبي ليفربول لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى

31’ انطلاقة من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه صلاح لكن ابعدها الدفاع بنجاح

30’ نصف ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ خطأ لصالح نورويتش سيتي بعد تدخل قوي من نابي كيتا على تود كانتويل

28’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح على يمين المنطقة ليهأ الكرة امام ارنولد الذي سددها تسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

27’ تبديل أول فى صفوف نورويتش سيتي دخول جمال لويس وخروج صامويل بيرام

City are forced into an early change with Byram injuring his hamstring.



Go well, Jam! 💪#NORLIV 0-0 (27) pic.twitter.com/X8AcR5fx0N — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 15, 2020

25’ توقف اللقاء لإصابة صامويل بيرام ويبده انه غير قادر على استكمال المباراة

24’ سيطرة وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان من لاعبي ليفربول لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس تيم كرول

22’ ضغط مستمر من لاعبي ليفربول ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

21’ انطلاقة من نبي كيتا من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى محمد صلاح داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

20’ هدأت المباراة قليلًا واللعب منحصر فى منتصف الميدان

19’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان

17’ خطأ لصالح نورويتش سيتي بعد تدخل قوي من روبيرتو فيرمينو على كيني مكلين

16’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء

12’ تمريرة ثنائية بين روبيرتو فيرمينو وفينالدوم داخل يسار المنطقة ومحاولة المرور من الهولندي لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

11’ انطلاقة من روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

10’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول في محاولة البحث عن هدف التقدم

9’ تمريرة طولية رائعة من جوردان هندرسون تلقاها روبيرتو فيرمينو من داخل المنطقة ثم سددها لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

7’ تمريرة طولية من فينالدوم فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى تلقاها صلاح وحاول التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من أمامه

6’ تسديدة قوية من تشامبيرلين من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

5’ تمريرة طولية فى إتجاه تود كانتويل على حدود المنطقة لكنه سقط وفشل فى اللحاق بالكرة

4’ عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى ابعدها المدافع تسيمرمان لتصطدم فى قد فينالدوم وتصل سهلة إلى الحارس تيم كرول

3’ تمريرة من محمد صلاح لداخل المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو الذي هيأ الكرة أمام صلاح من جديد لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

2’ تسديدة قوية من أرنولد من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

BACK. TO. IT. 👊



COME ON YOU REDS! #NORLIV — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020

البدلاء / ديفوك أوريجي / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / آدم لالانا / أدريان / ساديو ماني / فابينيو

📋 #NORLIV team news.



One change to the starting XI from our last @premierleague game; Keita for Fabinho.



Mane and Milner return to the matchday squad. https://t.co/edmad7Rm5l — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / نرينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / أليكس تشامبيرلين

البدلاء / أونل هيرناندز / يوسيب درميتش / بن جودفري / ماريو فرانشيتش / إيميليانو بوينديا / رالف فارمان / جمال لويس

🚨 TEAM NEWS 🚨



◾ The boss names an unchanged XI

◾ Godfrey returns to the bench#NORLIV https://t.co/tF2ZbBswtH — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 15, 2020

نورويتش سيتي: يبدأ المدرب دانيل فاركي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من تيم كرول / ماكسميلين آرونس / كريستوف تسيمرمان / جرانت هانلي / صامويل بيرام / أليكسندر تيتي / كيني مكلين / لوكاس روب / اوندريج دودا / تود كانتويل / تيمو بوكي

تشكيل الفريقين:

في حين يحقق الريدز انتصارات متتالية في البطولات المختلفة الأمر يختلف تمامًا بالنسبة لنورويتش سيتي الذى يعيش موسم سيء جدًا، ويقع في أخر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبالتأكيد سيحاول دانييل فاركي تفادي الهزيمة في هذه المباراة الصعبة.

ستكون المبارة بين أول وأخر الدوري، لذلك فهى مباراة سهلة بالنسبة للريدز، ولكن يحاول فريق يورجن كلوب حسم الدوري مبكراً وتحقيق رقم قياسي جديد، حيث أنهم على بعد 6 مباريات فقط من التتويج باللقب، وسيحدث ذلك إذا استطاع الفوز بجميع المباريات القادمة في الدوري، ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 73 نقطة حتى الأن.