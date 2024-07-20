"كرتنا تعيش أزمة معلومة" .. حارس النصر يثير غضب إعلامي سعودي بظهوره في البرتغال!

سخر الإعلامي السعودي محمد البكيري، من احتفاء الحسابات الرسمية لنادي النصر بخبر انضمام الحارس نواف العقيدي، إلى معسكر العالمي في البرتغال.

وكان العقيدي قد التحق بمعسكر النصر، وذلك بعد تخلفه عن البعثة التي سافرت يوم الأحد الماضي إلى البرتغال، وهو ما نشره الحساب الرسمي للنادي على "X" (تويتر سابقًا) من خلال مقطع فيديو مطول.

وتواجد الحارس الدولي في التدريبات الجماعية للنصر، أمس الجمعة، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي المُقبل، بعد انتهاء مدة إيقافه والتي كان قد أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب أزمة العقيدي مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، في أحد المعسكرات.

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وعلق البكيري في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X": "عندما يكون وصول حارس مرمى مثل نواف العقيدي إلى المعسكر الخارجي لفريقه النصر خبر عاجل، فاعلم أن كرتنا تعيش أزمة معلومة".

وأضاف: "لا أحد يعلم لماذا توقف ولماذا تأخر عن المعسكر؟، ثم يأتي من يتساءل (لماذا وسطنا الرياضي يعيش على صفيح ساخن من جدل وتعصب ونظرية المؤامرة)".

وكان تأخر نواف العقيدي، عن معسكر نادي النصر السعودي الذي انطلق في 8 يوليو الجاري، بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول.

ويخوض النصر معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، يتخلله 6 مباريات ودية في البرتغال، بالإضافة إلى وديتين في إسبانيا، وذلك خلال الفترة من يوم 7 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.