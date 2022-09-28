نواف العابد: مكالمة سبب رحيلي عن الهلال

صاحب الـ32 عامًا رحل عن الزعيم بعد 12 عامًا مع الفريق الأول

كشف نواف العابد؛ لاعب الشباب السعودي، كواليس رحيله عن الهلال، مؤكدًا أن مكالمة هاتفية دفعته لمغادرة الزعيم، مؤكدًا أن فترة قيادة المدرب سوموديكا لليوث هي الأسعد في مسيرته الكروية.

بعد 12 عامًا .. العابد يرحل عن الهلال:

صاحب الـ32 عامًا بدأ مسيرته الكروية في القلعة الزرقاء، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008.

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Shahid Shahid

لكن في صيف 2020، رحل العابد عن الزعيم متجهًا للشباب في صفقة انتقال حر، بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية.

وخاض نواف مع الهلال 218 مباراة طوال مسيرته، في مختلف البطولات، سجل خلالها 35 هدفًا، وصنع 34 آخرين.

وحقق نواف العابد عديد البطولات مع الهلال بواقع 16 بطولة؛ 5 دوري محلي، 6 كأس ولي العهد، 5 كأس الملك، ولقب وحيد من دوري الأبطال وكأس السوبر المحلي.

ما هي كواليس رحيل نواف العابد عن الهلال؟

اللاعب أكد أن مكالمة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، وراء قراره بالرحيل.

وقال العابد، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الانضمام للمنتخب هدف جميع اللاعبين، كنت أريد العودة للأخضر، كان رينارد على تواصل دائم بي، ومكالمته هي سبب رحيلي عن الهلال، مع الشباب شاركت في المباريات، وأتيحت لي الفرصة الظهور في دوري الأبطال، ليرى الجميع نواف العابد"

وأضاف: "رينارد كان يتواصل معي باستمرار، وقال لي إنه يحب اللاعب الذي يضغط عليه ليضمه، وهذه الجملة وضعتها في رأسي، لدفعي للعودة للمنتخب، كنت أتدرب لأكون جاهزًا في أي وقت للمشاركة، رغم أن مدرب الشباب الأسبق شاموسكا لم يكن يعتمد عليّ ولا أعرف السبب حتى الآن إلا أن خليفته سوموديكا منحني الثقة، وعشت معه في دوري الأبطال أفضل أيام حياتي، وبعدها انضممت للمنتخب من جديد".

يذكر أن العابد غاب عن المشاركة المنتظمة مع منتخب السعودية منذ عام 2017، قبل أن ينضم من جديد في المعسكر الأخير في إسبانيا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

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