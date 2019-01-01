نواف التمياط ينهي الجدل حول توليه منصب نائب رئيس الهلال

النجم الكبير يوضح الحقيقة بشفافية ووضوح

كشف نجم الهلال السابق نواف التمياط، حقيقة ما يتردد في الساعات القليلة الماضية، عن اقترابه من العودة إلى العمل داخل النادي، لكن هذه المرة في اللجنة الفنية.

وتضاربت الأنباء حول عودة المحلل التلفزيوني للعمل الإدارة مرة أخرى، ما بين تقارير تتحدث عن تلقيه عرضًا للعمل في اللجنة الفنية، وتقارير أخرى، تؤكد أنه تلقى عرضًا لشغل منصب نائب الرئيس.

وبعد أيام وساعات من الجدل، وضع التمياط حدًا لهذه الشائعات، بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اعترف خلالها بأنه تلقى بالفعل عرضًا لشغل منصف لا يقاوم داخل الغرفة المتحكمة في صناعة قرارات الزعيم، لكنه اعتذر عنه.

وغرد قائلاً " السلام عليكم ورحمه الله ، أود أن أوضح أني التقيت بأخي العزيز فهد بن نافل في فترة سابقة وعرض علي منصب نائب الرئيس".

وأضاف "أقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني التواجد خارج المملكة لفترات طويلة أعمل على عدة مشاريع خاصة ، وأنا ابن النادي وتحت أمره إذا تحسنت الظروف".

احتفالات الجماهير الجزائرية تجتاح شوارع فرنسا بعد تحقيق اللقب الغائب منذ 29 عامًا 🏆🌟🌟#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/kdNMJBJxBj — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وختم بتغريدة أخرى " وأيضًا غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أي لجان في الوسط الرياضي ، كل التقدير لكافة الهلاليين وأتمنى منهم كعادتهم التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته ، متمنيًا للجميع دوام التوفيق".