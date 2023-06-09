نهائي دوري أبطال أوروبا| لاوتارو يتحدى مانشستر سيتي.. وهاكان يستقوى بتركيا!

الأرجنتيني يتحدث عن الحصول على الثنائية الأهم

يدرك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو أن اللحظة التي يخوضها فريقه حاليًا تاريخية بكل المقاييس، إذ يلاقي يوم غد فريق مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا بعد أن حقق الذهب الأغلى في كأس العالم 2022 في قطر، ولذلك يعرف جيدًا أن موسمًا يحقق فيه البطولتين لن يمحى من ذاكرته، وعن هذا قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كأس الهالم ودوري أبطال أوروبا هما أهم نهائيين يمكن أن يخوضهما أي لاعب، تتغير القمصان فقط وتبقى الأجواء متشابهة ومتفردة، أن تكون في الخطوة الأخيرة يحتاج أن تكون مستعدًا، الأمر مهم بالنسبة لمشجعي النيراتزوري".

وأردف: "بلا شك موسم رائع مررت به (سجل قرابة 30 هدفًا) لقد فزنا بالسوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وأنا فزت بكأس العالم، والآن نلعب ضد مانشستر سيتي، متحمس للغاية وأتمنى أن ننهي في المرتبة الأولى، ونحن بشكل عام جاهزون للقتال" مشددًا على أنه "تعلم الكثير من إنزاجي" وأنه "تعلم الكثير أيضًا من بقائه في إنتر 5 سنوات".

من جانبه تحدث هاكان تشالهان أوجلو عن المباراة، قائلًا إنه سعيد بلعب المباراة في تركيا، مؤكدًا أن "الأتراك بالتأكيد سيدعمونني، وموقن أن صلواتهم ستكون من أجلي".