نهائي باريس في البال .. جماهير ريال مدريد وليفربول يتحدان ضد يويفا في البرنابيو!

ما حدث في باريس ما زال في الحُسبان

اتحدت جماهير ريال مدريد الإسباني وضيوفهم جماهير ليفربول الإنجليزي، أمس الأربعاء، على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأطلقت جماهير ريال مدريد وليفربول صيحات استهجان على نشيد دوري أبطال أوروبا قُبيل مباراتهما في إياب ثمن النهائي التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0، وتأهله لربع النهائي بمجموع المباراتين 6-2.

واحتجت الجماهير بالصيحات سويًا على نشيد دوري الأبطال على خلفية ما حدث في نهائي البطولة ذاتها السنة الماضية خارج ملعب ستاد دو فرانس بباريس.

وتأجل نهائي 2022 لمدة 40 دقيقة بعدما أطلقت الشرطة قنابل الغاز على الجمهور، ووقتها اتُهم جمهور ليفربول بتسببه فيما حدث.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أيام نيته إعادة قيمة التذاكر للجمهور المتضرر في النهائي، لكن ريال مدريد رفض ذلك مع تعهدهم بالوقوف بجانب مشجعيهم لرفع دعاوى قانونية.

ويحتج النادي على خطأ يويفا في اختيار المكان الصحيح لإقامة النهائي ما عرض الجمهور لحوادث سرقة لمتعلقاتهم الشخصية وتذاكرهم بجانب الاعتداءات البدنية.

واحتجت كذلك جماهير ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بصيحات استهجان وهتافات ولافتات تتهم يويفا بالكذب.