نهاية مفاجئة .. ممفيس ديباي يودع أوروبا بعد رحلة برشلونة ويونايتد ويتفق مع هذا الفريق البرازيلي!

نهاية رحلة ديباي في الملاعب الأوروبية...

كشفت تقارير صحفية عن نهاية رحلة ممفيس ديباي، في الملاعب الأوروبية، واقترابه من الانضمام إلى الدوري البرازيلي، بعد الاتفاق مع فريق كورينثيانز، تمهيدًا لتوقيع العقود خلال الفترة القادمة.

وكان النجم الهولندي، قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد، في نهاية يونيو الماضي، ولم ينضم إلى أي فريق منذ ذلك الحين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن كورينثيانز، توصل إلى اتفاق مع ديباي، بشأن توقيع عقدًا حتى عام 2026، مع منح اللاعب راتب ومكافأة توقيع خلال الفترة يصل إلى 12.5 مليون دولار.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب الهولندي صاحب الـ 30 عامًا، من المنتظر أن يصل إلى البرازيل، في نهاية الأسبوع الحالي للفحص الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن مسيرة ديباي، في الملاعب الأوروبية بدأت مع فريق ايندهوفن الهولندي، ومنه إلى مانشستر يونايتد، ثم ليون الفرنسي، وبرشلونة، قبل أن تنتهي مع أتلتيكو مدريد.