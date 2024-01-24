"نهاية مفاجئة".. القضاء الإسباني يقول كلمته الحاسمة في قضية نيجريرا

الدفع المحتمل لأطراف ثالثة بلغ 600 ألف يورو في 10 سنوات

تلقى نادي برشلونة، مفاجأة سعيدة، فيما يتعلق بأحداث قضية نيجريرا التي يتهم فيها النادي الكتالوني بدفع رشاوي إلى إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن القاضي خواكين أجيري الذي يحكم في قضية نيجريرا، وصل إلى نتيجة قاطعة بعد سلسلة من التحقيقات، وهي أن برشلونة غير متورط في شراء الحكام، أو التلاعب في النتائج أو أي شيء من هذا القبيل.

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وأوضحت الصحيفة أن أجيري، لا يرى أي مؤشرات على أن برشلونة يمكن أن يؤثر على الحكام لتحقيق نتائج أفضل ولا أن هناك محاولات لشراء الحكام كما ترددت شائعات منذ بعض الوقت.

وبحسب الوثيقة التي قدمتها شبكة "كوب"، يبدو أن القاضي سيحقق في هذه القضية فقط لأنه يرى بعض الجرائم الضريبية ولكن ليس الفساد الرياضي، حيث توضح أنه لا يمكن إثبات أن برشلونة توقف عن دفع رواتب إنريكيز نيجريرا في اللحظة التي تنحى فيها عن منصب نائب رئيس اتحاد الحكام.

وأضافت "سبورت" أن القاضي توصل إلى أن إنريكيز نيجريرا لم يكن لديه أي سلطات في ذلك الوقت، لذا لم يتمكن من التأثير على النتائج، وتوضح الأدلة أن برشلونة اعترف بالمدفوعات وأنه كان يقدمها إلى نيجريرا من أجل الحصول على خدمات استشارية.

وختم تقرير القاضي "لا يوجد دليل على أن نيجريرا يمكن أن يؤثر على النتائج، لا يوجد أي إثبات على الدفع لأي حكم وتم طلب جميع عمليات السحب من الحساب المصرفي"، حيث نص القاضي على أن الدفع المحتمل لأطراف ثالثة، وهو أمر غير قابل للإثبات، سيصل إلى حوالي 600 ألف يورو في أكثر من 10 سنوات تعاون فيها إنريكيز نيجريرا مع برشلونة من خلال تقديم التقارير المزعومة.

وجب التنويه: تراجعت "سبورت" وحذفت مزاعمها بعد ساعة تقريبًا من نشرها على نطاق واسع، ويبدو أن الصحفي الإسباني رامون ألفاريز صدق في تكذيب تلك الأنباء.