نهاية مأساوية لعملاق فرنسا .. بوردو يتخلى عن رخصته الاحترافية بعد إشهار إفلاسه

أزمة مالية طاحنة تدمر مسيرة بطل فرنسا السابق

بعد تعرضه لأزمة مالية عاصفة، خاطب نادي بوردو، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بطلب عدم تجديد رخصته الاحترافية بسبب المشاكل المادية والديون.

وكشفت تقارير صحفية قبل يومين أن النادي الفرنسي مديون بأكثر من 42 مليون يورو، بينما لم يتمكن مالكه جيرارد لوبيز من تسويته ليعلن إفلاسه وهبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي بوردو قرر التنازل عن رخصته الاحترافية التي حصل عليها في عام 1937، وسيقوم بإنهاء جميع العقود الاحترافية الخاصة باللاعبين وإغلاق المنشآت الرياضية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن انسحاب مجموعة فينواي الرياضية والمالكة لنادي ليفربول الإنجليزي من طلبات شراء النادي الفرنسي، تسبب في وضع النادي بمأزق كبير أجبره على التنازل عن رخصته الاحترافية.

وأوضحت "ليكيب"، أن الدرجة الثالثة التي تم تخفيض رتبة بوردو إليها إداريًا، هي في الواقع "هجينة" لأنها تتكون من بعض أندية الهواة وأخرى محترفة، وعندما يهبط النادي إليها فإنه يفقد هذه الحالة الاحترافية بشكل افتراضي ولكن يمكنه طلب إعفاء للاحتفاظ بها لمدة موسمين.

وأضافت: " سيؤدي تخلي بورنو عن الحالة الاحترافية إلى الإنهاء التلقائي لجميع عقود اللاعبين، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان اعتماد مركز التكوين الذي يضم 70 شابًا، نصفهم تقريبا يقيمون في الموقع. سيتم إطلاق سراح الجميع ولن يتمكن النادي من استرداد التعويضات عن عمليات النقل المستقبلية المحتملة".

ويعتبر بوردو من الأندية العريقة في فرنسا، حيث حقق لقب الدوري في 6 مرات سابقة، وفاز بكأس فرنسا 4 مرات، بخلاف حصوله على كأس الرابطة الفرنسية 3 مرات ومثلها كأس الأبطال الفرنسي.