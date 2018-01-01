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نهاية رحلة معتز هوساوي العلاجية في باريس

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خضع هوساوي خلال الرحلة لفحوصات طبية أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة بحالته الصحية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نهاية رحلة لاعب المنتخب الأول والنادي الأهلي معتز هوساوي العلاجية إلى باريس.

 وخضع هوساوي خلال الرحلة لفحوصات طبية أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة بحالته الصحية.

وكان هوساوي قد غادر المملكة إلى فرنسا برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور مبارك المطوع، حيث جرى عرض التقارير الطبية على أفضل المتخصصين في حالته الصحية، وتم إجراء كامل الفحوصات، والتأكد منها، حيث ينتظر استلام النتائج النهائية بعد نحو أسبوعين.

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وسبق لهوساوي أن أجرى قبل سفره إلى باريس عددًا من الفحوصات الطبية الأولية في مدينة جدة والتي من خلالها تقرر استكمال الفحوصات خارج المملكة.

ويأتي الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب في باريس، بدعم كبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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