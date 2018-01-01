نهاية رحلة معتز هوساوي العلاجية في باريس

خضع هوساوي خلال الرحلة لفحوصات طبية أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة بحالته الصحية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نهاية رحلة لاعب المنتخب الأول والنادي الأهلي معتز هوساوي العلاجية إلى باريس.

وخضع هوساوي خلال الرحلة لفحوصات طبية أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة بحالته الصحية.

وكان هوساوي قد غادر المملكة إلى فرنسا برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور مبارك المطوع، حيث جرى عرض التقارير الطبية على أفضل المتخصصين في حالته الصحية، وتم إجراء كامل الفحوصات، والتأكد منها، حيث ينتظر استلام النتائج النهائية بعد نحو أسبوعين. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وسبق لهوساوي أن أجرى قبل سفره إلى باريس عددًا من الفحوصات الطبية الأولية في مدينة جدة والتي من خلالها تقرر استكمال الفحوصات خارج المملكة.

وصول نسخة كأس آسيا 2019 إلى الإماراتhttps://t.co/ajj4czNc2q pic.twitter.com/i5fxqQo3rc — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 20, 2018

ويأتي الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب في باريس، بدعم كبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.