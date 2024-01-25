نهاية حلم الاتحاد .. نجم مصر يغيب لفترة طويلة رسميًا بسبب الإصابة في كأس إفريقيا

صدمة جديدة من معسكر منتخب مصر..

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تأكد بشكل رسمي، غياب أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفترة طويلة؛ بعد إصابته في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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هذا النجم هو محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي القاهري، الذي تعرض لإصابة بـ"خلع في الكتف"، خلال مباراة الفراعنة أمام الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وفي هذا السياق.. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خضوع الشناوي لـ"عملية بالمنظار"، خلال الساعات الماضية، بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف.

اتحاد الكرة كشف عن أن الحارس المخضرم، سيغيب عن الملاعب؛ لمدة تصل إلى 3 أشهر، حيث تم التنسيق بين الجهازين الطبي لمنتخب مصر والنادي الأهلي، مع الخبير الألماني.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، والجهازان الفني والطبي للمنتخب، وجميع اللاعبين، عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لمحمد الشناوي.

جدير بالذكر أن اسم الشناوي، ارتبط بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي الحالي، لخلافة البرازيلي مارسيلو جروهي، بالإضافة إلى ضمك أيضًا؛ قبل إصابته التي أغلقت هذا الاحتمال تمامًا.

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