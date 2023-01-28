نهاية حقبة .. سيميوني يلمح للرحيل عن أتلتيكو مدريد

هل يرحل سيميوني عن فريق أتلتيكو مدريد؟

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن مستقبله مع النادي ونتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

ويرتبط سيميوني بالفريق الإسباني منذ فترة طويلة وحقق معهم الكثير من الانجازات، وانتشرت أخبار كثيرة عن رحيل الأرجنتيني بنهاية الموسم وبحثه عن تجربة جديدة.

وقال سيميوني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا عن تجديد عقده: "عقدي يعتمد كثيرًا على كيفية إنهاء الموسم، ولا أعلم المستقبل وإذا كنت سأستمر في أتلتيكو أم لا، في نهاية كل موسم نجتمع معًا لنرى كيف نستمر وهذا العام لن يكون الاستثناء".

وغضب المدرب من أسئلة الصحفيين وقال: "الأمر أكثر تعقيدًا مما تقترحه ستكتشف ما سيحدث عندما ينتهي الموسم".

وخاض سيميوني البالغ من العمر 52 عامًا أكثر من 150 مباراة مع أتليتيكو مدريد على مدار فترتين في تاريخه خلال أيام لعبه قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2006 ويبدأ مسيرته التدريبية.

وفاز المدرب الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني مرتين ووصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن غريمه ريال مدريد و 13 نقطة خلف برشلونة متصدر الدوري.

ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد غدًا الأحد مع نظيره أوساسونا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.