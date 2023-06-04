"نهاية ثنائي الظلام".. فينيسيوس جونيور يودع كريم بنزيما برسالة مؤثرة

فينيسيوس جونيور يودع كريم بنزيما!

ودع المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، زميله بريال مدريد، كريم بنزيما، مشيرًا إلى بعض اللحظات التي جمعتهما سويًا، بسانتياجو برنابيو.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم الأحد ،عبر موقعه الرسمي، رحيل النجم كريم بنزيما عن الفريق، بعد انتهاء عقده.

ونشر فينيسيوس جونيور، رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلًا:" عندما وصلت إلى سانتياجو برنابيو، أول من استقبلني كان أنت، لن أنسى ذلك أبدًا".

كما أضاف:" فزنا معًا بكل شيء، وكنت سعيدًا بالتصفيق لك، بعد فوزك بالكرة الذهبية، تعلمت منك الكثير، وسنفتقدك حقًا".

وأنهى رسالته:" لقد انتهى "ثنائي الظلام" من الحياة اليوم، لكن ستظل مقاطع الفيديو الخاصة بنا، مصدر إلهام وذكريات لوقت لا يُنسى".

الجدير بالذكر أن، بنزيما انضم للملكي عام 2009، وحقق في سانتياجو برنابيو 25 لقبًا، في مختلف المسابقات.